Экс-главу сельсовета в Новосибирской области приговорили к условному сроку за оплату невыполненных работ

В Новосибирской области осужден глава сельсовета. Фото: Даниил ОПАРИН

Бывшего главу сельсовета в Чановском районе приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В 2019 году экс-глава незаконно подписал акты приемки по договорам, заключенным с одной из новосибирских компаний. Подрядчик должен был якобы спроектировать реконструкцию водопроводных сетей, но работы не выполнил. Управленец перечислил компании полтора миллиона рублей.

Бывший глава сельсовета уволился сам до начала расследования. Теперь осужденному нельзя будет занимать руководящие должности в течение 2 лет.

Напомним, ранее прокуратура вынесла представление главе Минздрава региона за неоплату выполненных работ.

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