Известную журналистку жестоко избили за замечание мужчине, который справлял нужду

Неизвестный напал на девушку во дворе дома. Фото: СОЦСЕТИ

Новосибирский продюсер Анна Леонова попала в больницу Санкт-Петербурга после нападения прохожего в собственном дворе. Нападение произошло вечером 28 января 2022 года у подъезда дома на Суворовском проспекте, сообщает КП-Санкт-Петербург.

Девушка вышла из подъезда и заметила прохожего, который справлял нужду на автомобиль. Анна сделала замечание мужчине, после чего тот догнал ее и стал жестоко избивать.

Девушка получила сотрясение мозга и контузию. Фото: СОЦСЕТИ

После нападения сибирячка попала в больницу. Врачи диагностировали Анне сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и повреждение глаза.

- Женщину избили во дворе дома. Со следами побоев ее доставили в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Анна Леонова – продюсер и блогер из Новосибирска, известная как «наставник миллионеров». Подписчики решили помочь девушке найти нападавшего. Анна рассказала о расследовании в соцсетях:

- Известно, что этот человек покупал в магазине до попытки убийства: бутылочку коньяка и сигаретки на 400 с лишним рублей. Такая скромная сумма перед подготовкой к убийству, - рассказала блогер в социальных сетях.

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