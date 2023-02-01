Ученый Ларичев из Новосибирска опроверг мифы об опасности ГМО

Новосибирский ученый рассказал о пользе ГМО. Фото: Мария ЛЕНЦ

Большинство мифов о генно-модифицированных продуктах – ложь. Об этом КП-Новосибирск рассказал преподаватель специализированного учебно-научного центра НГУ, аспирант института цитологии и генетики СО РАН Кирилл Ларичев.

Согласно данным опросов, две трети респондентов считают, что в обычных продуктах генов нет, а в ГМО есть. Ученый рассказал КП-Новосибирск, что гены есть в любых продуктах, и они усваиваются организмом. Для человека опасности нет.

– Если вбить в поиск ГМО, то, к сожалению, появляется огромное количество результатов, в которых спекулируют об их опасности, – заметил Кирилл Ларичев. – На мой взгляд, подозрительное отношение возникает в первую очередь из-за незнания.

С помощью генной инженерии ученые повышают урожайность растений и количество полезных веществ в них, уменьшают сроки созревания и расходы на селекцию.

Продукты, улучшенные с помощью изменения генов, люди едят каждый день, например, картошку и помидоры. Самые массовые в этом плане – кукуруза и соя.

При этом ввоз генно-модифицированных продуктов в Россию разрешён, а вот собственное производство – нет. Разрешается только проводить опыты в лабораториях.

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