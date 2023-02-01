Врач-невролог перечислила признаки приступа эпилепсии

Врач рассказала, как распознать признаки эпилепсии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Самыми явными признаками приступа эпилепсии являются судороги, «стеклянные» глаза и потеря сознания. Об этом NEWS.ru сообщила врач-невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская.

Также во время приступа человек может не реагировать на внешние раздражители. В такой ситуации нельзя разжимать челюсти человека, двигать его, давать воду, еду или лекарства, запрещено делать ему массаж сердца и искусственное дыхание.

Врач рекомендует положить на бок человека, у которого начался приступ, чтобы он не захлебнулся и у него не запал язык, подложить под голову что-то мягкое и обложить мягким во избежание травм, поддерживать голову. После этого необходимо вызвать скорую помощь.

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