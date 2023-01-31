Житель Новосибирской области изрубил топором трех коров соседа

Мужчина изрубил топором трех соседский коров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель села Сидоровка под Новосибирском изрубил топором трех соседских коров, зашедших в его огород. Мужчину обвиняют по статье 245 УК РФ за жестокое обращение с животными.

— 10 августа 2022 года обвиняемый нанес топором несколько ударов трем коровам потерпевшего. В итоге одно животное умерло, два других получили увечья, — рассказали в Колыванском районном суде.

За расправу над животными мужчине грозит до 5 лет колонии. Суд над живодером уже начался. На первом заседании ему огласили обвинение, были допрошены потерпевшие и свидетели, также был определен порядок исследования доказательств. Следующее заседание состоится 6 февраля.

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