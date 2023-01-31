«Мешала построить хостел»: В Новосибирске предприниматель получил срок за убийство 82-летней пенсионерки и поджог ее дома

Предприниматель пытался скрыться на поезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске суд вынес приговор пожилому предпринимателю за убийство 82-летней соседки и поджог ее дома. Трагедия случилась 25 декабря 2020 года в частном секторе на улице Сибсельмашевская.

По данным прокуратуры Ленинского района, пожарные обнаружили тело 82-летней пенсионерки с перерезанным горлом в сгоревшем доме. Сотрудники сибирского управления Следственного Комитета по Новосибирской области возбудили уголовные дела об убийстве и поджоге с причинением значительного ущерба. Через два дня полиция задержала подозреваемого в поезде – им оказался 70-летний сосед пенсионерки напротив.

- Утром 25 декабря подсудимый дождался, когда родственники уйдут на работу, взял спрятанный ключ и проник в дом к пенсионерке, где перерезал ей горло и нанес несколько ударов ножом. Затем разлил бензин и поджег дом, ушел к себе домой и сжег одежду, скрывая улики преступления. Подозреваемый не признал вину, однако опрос свидетелей, запись телефонных разговоров и экспертиза установили его причастность, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

Согласно показаниям соседей, вражда подсудимого и жертвы длилась более 8 лет. Тогда предприниматель решил построить на своем участке трехэтажный хостел для мигрантов, однако соседка воспротивилась. Обратилась в администрацию Ленинского района, мэрию, собрала подписи соседей – и строительство хостела в частном секторе запретили. А четыре года назад сын подсудимого наносил бабушке побои якобы из-за замечаний из-за скинутой у калитки травы.

- Подсудимый не признал вину, суд назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 5 тысяч рублей. Иски родственников о компенсации морального вреда частично удовлетворили на сумму в полмиллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер