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НовостиОбщество31 января 2023 15:09

В Новосибирске изменился маршрут 4 автобусов из-за ремонта на Гидромонтажной

По новой схеме автобусы будут курсировать до 5 февраля
Надежда КАСЬЯНОВА
Схема движения времено изменится у автобусов №45, 45к, 48 и 23.

Схема движения времено изменится у автобусов №45, 45к, 48 и 23.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске изменился маршрут 4 автобусов из-за ремонта на участке улицы Гидромонтажной от улицы Молодости до улицы Энгельса. По сообщению мэрии, дорожники там будут восстанавливать бетонное покрытие. Завершить работы должны 5 февраля.

— Изменились схемы движения автобусов №45, 45к, 48 в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Часовой до улицы Ветлужской: по улицам Печатников, Молодости, Софийской, далее — по действующей схеме, — пояснили в муниципалитете.

Также на время работ на улице Гидромонтажной изменилась схема движения автобуса №23: в прямом и обратном направлениях на участке от улицы Часовой до улицы Варшавской: по улицам Печатников и Бердышева, далее — по действующей схеме.

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