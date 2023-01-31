В Новосибирске весной потеплеет до +18 градусов

Весной в Новосибирске может потеплеть до +18 градусов. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Весна уже не за горами и новосибирцы всем сердцем ждут долгожданного потепления. Выше нуля, как правило, температура в Сибири начинает подниматься в марте. Синоптики, основываясь на средних данных, составили предварительный прогноз на весну.

Так, по данным Гидрометцентра России, средняя температура в Новосибирске весной днем составляет -2, 6 градуса, а ночью — -11, 6 градусов.

Сервис «Яндекс. Погода» составляет долгосрочный прогноз и обещает, что до конца марта в Новосибирске ожидается 0 градусов. С 21 марта ощутимее потеплеет, 31 марта воздух прогреется до +4 градусов. В первой половине апреля днем температура будет подниматься до +2…+8 градусов, по ночам будет холодать до +3…0. 24 апреля потеплеет до +15 градусов. Настоящее тепло придет в Новосибирск в мае: там ожидаются перепады температуры от +11 до +18 днем, а ночью — до +6…+13.

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