Авиакомпания FlyArna запускает прямые рейсы из Новосибирска в Ереван

Первый рейс из Еревана в Новосибирск состоится 17 февраля. Фото: Александр ГЛУЗ

Авиакомпания FlyArna запускает прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Ереван — столицу Армении. Курсировать самолеты начнут с 17 февраля.

— Расписание у рейсов будет следующее: Ереван — Новосибирск по вторникам и пятницам, рейс G6-435 вылет в 15:40, прилет в Новосибирск 23:15. В обратном направлении Новосибирск — Ереван по средам и субботам, рейс G6-436 вылет в 00:15, прилет в Ереван в 02:15. Время местное, — сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

В авиакомпании уточнили, что в стоимость билетов будет входить провоз ручной клади на 10 килограммов. А самолеты авиаперевозчика Airbus A320 оснащены бесплатным стриминговым сервисом с широким выбором фильмов, сериалов, музыки и аудиокниг.

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