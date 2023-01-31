Якутские морозы: в Новосибирск в феврале придет похолодание

В феврале придут морозы с севера Якутии. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирск после теплых и снежных последних дней января вернутся морозы. Похолодание в столицу Сибири придет с севера Якутии к концу первой декады февраля.

— В первую декаду февраля снегопадов будет меньше. Несмотря на то, что температура будет на 1-3 градуса выше нормы, преобладать будет антициклон, поэтому осадки предполагаются только в отдельные дни. К концу декады мы ожидаем значительную волну холода и общее понижение температуры — предполагается вторжение воздушных масс из северных районов Якутии, — рассказала начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.

Напомним, что по прогнозу Западно-Сибирского Гидрометцентра, похолодание до -27 градусов ожидается в Новосибирской области уже 2 февраля.

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