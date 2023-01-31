Два рейса авиакомпании «Якутия» задержались в Новосибирске на 15 часов

Ожидают отправку 116 пассажиров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В новосибирском аэропорту Толмачево на 15 часов задержались сразу два рейса авиакомпании «Якутия». Один самолет должен был лететь в Сочи, второй — в Якутск. Ожидают отправку 116 пассажиров.

— Новосибирской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение гарантированных услуг в аэропорту, — сообщала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Рейс, который следовал из Новосибирска в Сочи, вылетел сегодня утром, 31 января. А должен был — в 13:25 30 января. Пассажиры, летящие до Якутска, еще ждут отправку. Их рейс перенесли с 1:20 на 17:00.

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