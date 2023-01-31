«Сушат сухари и шьют мешочки»: ученики школы в Новосибирской области собирают посылки для участников спецоперации

В Северной средней школе ученики сушат сухари и шьют мешочки, чтобы отправить посылки с продовольствием в зону СВО. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Ученики Северной средней школы сушат сухари и шьют тканевые мешочки для упаковки, чтобы отправить посылки бойцам на спецоперацию. О сборе гуманитарной помощи в школе Северного района сообщили в группе правительства региона «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Сухари сушат и работники школы, и сами ученики, а на уроках технологии и дома шьют мешочки для их упаковки.

Школьники упаковывают сгущенку, чай и кофе для бойцов. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.

Всего школа приготовила 14 коробок. Помимо сухарей, там сгущенка, конфеты, чай, кофе и письма с пожеланиями для военнослужащих.

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