Новосибирский старообрядческий священник побывал в зоне СВО

Отец Сергий (справа) с бойцами. Фото: www.sibstarover.ru.

Новосибирский священник-старообрядец отец Сергий Рожков съездил в Луганск с духовной и гуманитарной миссией. Об этом сообщают на сайте новосибирской общины русской православной старообрядческой церкви.

Перед поездкой вся община собирала лекарства, продукты и деньги для помощи военнослужащим. В это время новосибирским бойцам разрешили выехать в трехдневный отпуск в Луганск для встречи с земляками.

Они рассказали, что полностью обеспечены продуктами, тремя комплектами формы на каждого, бронежилетами, касками и вооружением, также получают и гуманитарную помощь.

Отец Сергий исповедал и причастил солдат. Бойцам передали продукты, газовые баллоны, бензопилу, электрогенератор, пауэр-банки для зарядки и другие вещи, купленные на собранные средства. Для транспортировки груза предоставили армейский УАЗ.

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