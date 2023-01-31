«Машина утонула в снегу»: под Новосибирском рабочие два дня откапывали застрявшую в сугробе фуру

Фура вылетела в кювет и застряла в снегу. Фото: «Новосибирскавтодора»

На трассе К-12 в Колыванском районе водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. ДТП случилось на минувших выходных. Самостоятельно выехать на дорогу грузовик не мог, поэтому на место выехала дорожная служба.

— Большая машина буквально утонула в снегу. Самостоятельно выбраться водитель не смог. На помощь пришли дорожники Колыванского участка содержания автодорог. На место ДТП пригнали тягач, трактор, снегоуборщик, привезли тепловые пушки, топливо, а также теплую одежду и горячий чай для водителя, — рассказали в пресс-службе «Новосибирскавтодора».

Самостоятельно выехать на дорогу грузовик не мог. Фото: «Новосибирскавтодора»

Машину отогревали и откапывали дня, там же у фуры починили тормоза и заправили ее топливом. Вечером в воскресенье машину вытащили из снега. Сейчас грузовик находится на примыкании и ремонтируется.

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