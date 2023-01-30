Глава СК Бастрыкин поручил проверить застройку напротив «Победы» в Новосибирске

Новосибирцы не согласны с застройкой территории у "Победы" высотками. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после недовольства жителей центра Новосибирска высотной застройкой напротив кинотеатра «Победа».

— Активисты не согласны с планируемым строительством высотных многоквартирных домов напротив исторического здания кинотеатра «Победа». Собрано более 1 400 подписей горожан, выступающих за сохранение исторически сформировавшейся территории и создание в этом месте площади Победы, а также более 400 подписей жителей близлежащих домов против изменения статуса этой зоны малоэтажной застройки и строительства там высоток. Обращения граждан в органы местного самоуправления результата не дали, — сообщается в Информационном центре СК России.

По поручению Александра Бастрыкина местный следственный комитет должен будет провести проверку и представить доклад о ее результатах.

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