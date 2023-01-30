На Затулинке парень домогался девушки в лифте: она заявила в полицию

На Затулинке парень домогался девушки в лифте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Затулинке в Новосибирске молодой человек предложил незнакомке заняться непристойностями прямо в лифте. Произошёл инцидент утром 30 января на улице Зорге, 227. О домогательстве девушка рассказала в паблике ВКонтакте «Типичная Затулинка».

— Отвела в школу сына и возвращалась домой. Открыла подъезд и в почти закрытую за мной дверь вошел мальчик лет 15-20. Нажал этаж, мы поехали и тут он очень вежливо предложил заняться кое-чем. Лифт как раз открылся на этаже, я оттолкнула его и выскочила, — поделилась сибирячка.

По словам девушки, незнакомец был в темной одежде, плотного телосложения, рост около 170 сантиметров.

— Обращений в полицию не поступало. По данным, опубликованным в сети Интернет, проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в региональном МВД.

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