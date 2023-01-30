В Новосибирской области подрядчика обвинили в махинациях с деревьями

В Новосибирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении нацпроекта. Фото: прокуратура НСО

В Новосибирской области возбудили уголовное дело за махинации с деревьями. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Речь идет о реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В 2020 году администрация одного из сельсоветов в Венгеровском районе заключила контракт с коммерческой организацией. Подрядчик должен был благоустроить общественный центр в селе Заречье. По условиям контракта требовалось посадить саженцы ели сибирской.

Как отметили в прокуратуре НСО, цена контракта составила более 6,4 миллиона рублей. Деньги выделили из федерального и областного бюджетов.

Выяснилось, что подрядчик по своему усмотрению заменил ели на сосны. Но по документам выходило, что территория якобы озеленена так, как нужно.

− Ha основании представленных подложных документов администрацией сельсовета на расчетный счет организации-подрядчика перечислены денежные средства, предусмотренные контрактом в полном объеме, при этом свыше 640 тысяч рублей выплачены необоснованно, − рассказали в Следкоме.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование уголовного дела продолжается.

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