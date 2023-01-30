Переработанные елки новосибирцев отправят в зоопарк и на ипподром

Щепу будут использовать как подстилку для животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елки, которые новосибирцы сдали на утилизацию, после переработки отдадут в Новосибирский зоопарк имени Шило и на ипподром. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В период с 9 по 29 января местные жители сдали на утилизацию более 400 елок. Новогодние деревья превратили в щепу.

Из кусочков древесины сделают подстилки для животных.

− Щепу отправят для использования в качестве подстилки животным в МУП города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» и на новосибирский ипподром, − рассказали в муниципалитете.

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