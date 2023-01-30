«Я не зарабатываю 160 тысяч!»: жительница Новосибирска уличила в обмане бывшего коуча

Ирина хочет вернуть деньги. Фото: соцсети

Жительница Новосибирска обвинила своего коуча в обмане. 44-летняя Ирина Торосян узнала, что она зарабатывает больше 160 тысяч рублей из рекламы бывшего ментора. Женщина утверждает, такого заработка у нее никогда не было.

- У меня был трудный период: долги, не все хорошо было на работе, личная жизнь не ладилась. Мне пришлось продать квартиру, чтобы избавиться от долгов. В тот момент я и наткнулась на курсы этой женщины Елены, - рассказала КП-Новосибирск Ирина. – Я раньше посещала несколько ее курсов и мне они нравились. Я ей заплатила половину стоимости курса – 60 тысяч рублей.

Ирина утверждает, что на курсе ей давали странные задания: смотреть мотивирующие фильмы, писать себе благодарности по утрам.

- Я не увидела результата и решила закончить с этим. Вскоре увидела рекламу у Елены на странице, мол, что я зарабатываю больше 100 тысяч, но это не так! Я попросила ее удалить видео со мной, но этого не произошло, - говорит Ирина.

Женщина написала заявление в полицию. Также она ищет других пострадавших от своего бывшего наставника.

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