Кикшеринг Whoosh выиграл суд у мэрии Новосибирска за изъятые самокаты

Мэрия была не вправе изымать самокаты компании.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Кикшеринг Whoosh выиграл суд против мэрии Новосибирска. Действия муниципалитета по изъятию самокатов компании с 1 июня по 24 июля 2022 года были признаны незаконными.
Напомним, что летом прошлого года полиция проводила рейды и штрафовала пользователей электросамокатов без водительского удостоверения, а также изымала транспорт. Изъяты оказались и самокаты кикшеринга Whoosh несмотря на то, что по действующему законодательству на их электросамокаты права не нужны.
— Сервис Whoosh приветствует решение суда. Мы надеемся, что оно будет способствовать дальнейшему позитивному развитию кикшеринга в Новосибирске в рамках правового поля. Кикшеринг очевидно удобен для города, за относительно короткий срок он стал новым видом транспорта в Новосибирске и имеет большой потенциал для продолжения роста, — добавили в Whoosh.
В компании отметили, что в новом сезоне в силу вступят поправки в ПДД, а значит спорных моментов с электросамокатами должно стать меньше.
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