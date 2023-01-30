В Новосибирске похолодает до -22 градусов

В Новосибирск возвращаются морозы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирск после снегопадов вновь вернуться морозы. По сообщению Западно-Сибирского Гидрометцентра, первые дни февраля принесут с собой похолодание до -22 градусов.

— Во вторник, 31 января, ночью ожидается -12…-14 градусов, днем — -9…-11 градусов. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица и снежные заносы, ветер южный 3-8 м/с. В среду, 1 февраля, ночью похолодает до -18…-20 градусов, днем будет немного теплее — -12…-14 градусов. Местами пройдет небольшой снег, ветер восточный 3-8 м/с. В четверг, 2 февраля, ночью ожидается мороз до -20…-22 градусов, днем — -14…-16 градусов. преимущественно без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с, — рассказали синоптики.

Похолодание ожидается не только в столице Сибири, но и по области. Температура ночью будет варьироваться от -12 до -27 градусов, днем — -9…-17 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер