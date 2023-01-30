В Новосибирске врачи спасли сложную пациентку с патологией почек

Новосибирские врачи прооперировали пациентку с патологией почек и онкологией. Фото: Центр имени Мешалкина

Новосибирские врачи прооперировали пациентку, у которой диагностировали рак молочной железы. Ситуацию осложняло то, что женщина имела хроническую почечную недостаточность и должна была регулярно проходить процедуру гемодиализа, рассказали в Центре имени академика Мешалкина.

Гемодиализ – это процедура, которая позволяет очищать организм пациента с нарушенной работой почек от лишней жидкости и токсинов. На протяжении 10 лет сибирячка проходит ее трижды в неделю.

Из-за развившейся опухоли женщина нуждалась в хирургическом лечении. В других стационарах Новосибирска ее не могли прооперировать из-за патологии почек. Тогда за работу взялись специалисты Центра Мешалкина.

− Госпитализация пациентки была спланирована так, чтобы цикл гемодиализа не прерывался. В условиях реанимации пациентка продолжила прохождение процедуры по графику, − отметили в публикации.

Операция прошла без осложнений. Спустя 10 дней жительницу Новосибирска отпустили домой. В марте ее ждет плановый курс лучевой терапии.

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