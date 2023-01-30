Умер Александр Авсейков – бывший главный архитектор Новосибирской области. Фото: телеграм-канал Минстрой Новосибирской области

Скончался бывший главный архитектор — замминистра строительства Новосибирской области Александр Авсейков. Его не стало в ночь на 27 января 2023 года. Авсейкову было 65 лет.

— Коллектив министерства строительства Новосибирской области выражает глубокие соболезнования семье Александра Авсейкова, — сообщили в региональном Минстрое.

По словам министр строительства области Алексей Колмаков, Александр Авсейков был человеком неравнодушным, полным идей и энтузиазма. Он был талантливым организатором, архитектором с богатым опытом, готовый делиться опытом с молодежью.

Под началом Авсейкова в регионе стартовали такие крупные проекты, как СКИФ, Смарт-Сити, Академгородок 2.0.

Александр Авсейков родился в 1958 году в Улан-Удэ. После окончания Иркутского политеха по специальности «архитектура» в 1981 году и до середины 1990 года работал в томском институте «Спецпроектреставрация». В 80-е принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Десять лет с 1996 по 2006 был главным архитектором Томска, с 2007 по 2018 аналогичную должность занимал в Череповце, в 2018 года стал главным архитектором Новосибирской области.

Александр Авсейков был почетным архитектором, председателем Союза архитекторов Томской области, членом-корреспондентом Академии архитектурного наследия и автором более 70 проектов по реконструкции центральной части городов Томска, Омска и Минусинска. Награжден Орденом Мужества, медалью «За трудовую доблесть», знаком «Почетный архитектор России» и нагрудным знаком участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Похоронят Александра Авсейкова в Томске.

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