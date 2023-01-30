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НовостиОбщество30 января 2023 8:55

Перед кинотеатром «Победа» в Новосибирске планируют установить фонтан

В его основании сделают пятиконечную звезду
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске планируют установить фонтан перед кинотеатром «Победа». Фото: эскиз проекта

В Новосибирске планируют установить фонтан перед кинотеатром «Победа». Фото: эскиз проекта

В Новосибирске планируют установить фонтан перед кинотеатром «Победа». Эскиз разработало одно из архитектурных бюро города.

Речь идет о территории возле «Универсама». Площадку хотят благоустроить после реконструкции магазина и квартала между улицами Советской, Ленина, Урицкого и Вокзальной магистрали.

− Реконструированное общественное место появится в рамках перестройки магазина – не ранее 2026 года, − сообщает «Горсайт».

Если проект по реконструкции воплотится в жизнь, то в центре Новосибирска появится функциональная площадь Победы. По задумке архитекторов, новый «Универсам» и кинотеатр должны создавать камерное пространство.

Изюминкой территории станет фонтан, в основании которого сделают пятиконечную звезду Победы.

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