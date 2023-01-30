Новосибирский производитель масла нарастит производство благодаря нацпроекту

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

Оптимизировать производственные процессы начнут с линии производства растительного рафинированного масла. Эта продукция приносит значительную часть выручки - 70%, объем выпуска такого масла в 2021 году составил 17,5 млн тонн.

Продукция поставляется в различные торговые сети и на предприятия пищевой промышленности Сибирского федерального округа, а также экспортируется в Китай, Северную Корею, Монголию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Армению.

Повышать производительность труда в компании намерены за счет оптимизации производства, сокращения сроков изготовления продукции, выстраивания системы, позволяющей прослеживать приоритетность выполнения заказов, а также грамотной организации рабочего пространства.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

- Основная задача участия в нацпроекте - оптимизировать все производственные и управленческие процессы, чтобы они были открыты, понятны, прозрачны. Это позволит повысить общую производительность предприятия минимум на 5%, сократить издержки, оптимизировать планы и увеличить объемы продаж, а также повысить заработную плату, - говорит директор ООО «Армаз» Георгий Соломатин.

Он добавил, что с помощью экспертов Регионального центра компетенций АИР НСО в компании надеются устранить не только проблемы в организации работы производства, но и возникающие при планировании. Также на предприятии намерены развивать изготовление продукции на основе отходов производства растительного масла, например, хозяйственного мыла, - там также будут использоваться инструменты бережливого производства.