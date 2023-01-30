В Новосибирске УФАС обязало мэрию отменить аренду участков пляжа под застройку гостиницами

В Новосибирске УФАС заинтересовалось застройкой пляжа гостиницами. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Застройкой новосибирского пляжа «Наутилус» гостиницами заинтересовалась антимонопольная служба. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале депутат горсовета Антон Картавин.

– Признать мэрию Новосибирска в лице департамента земельных и имущественных отношений нарушившей часть 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции», – указано в решении УФАС.

Вид разрешенного использования земельных участков изменили со стоянок на гостиницы. В управлении решили, что это могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды. Слушания объявят в начале февраля.

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