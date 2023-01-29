В Новосибирске снежная глыба с крыши дома рухнула на автомобиль «Ниссан»

В Новосибирске на автомобиль «Ниссан» рухнула снежная глыба с крыши дома. Фото: АСТ-54

В Новосибирске на автомобиль «Ниссан» рухнула снежная глыба с крыши дома. Об этом один из местных жителей сообщил в группе «АСТ-54».

По словам мужчины, машина стояла у многоэтажки, расположенной по адресу Татьяны Снежиной, 29.

− Произошел сход снега прямо на крышу припаркованного под окнами седана Nissan Tiida, − рассказал новосибирец.

На фото видно, что крыша иномарки прогнулась. Также у нее выбито заднее стекло.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber