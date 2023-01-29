В Новосибирске снежная глыба с крыши дома рухнула на автомобиль «Ниссан»

В Новосибирске на автомобиль «Ниссан» рухнула снежная глыба с крыши дома. Фото: АСТ-54
В Новосибирске на автомобиль «Ниссан» рухнула снежная глыба с крыши дома. Об этом один из местных жителей сообщил в группе «АСТ-54».
По словам мужчины, машина стояла у многоэтажки, расположенной по адресу Татьяны Снежиной, 29.
− Произошел сход снега прямо на крышу припаркованного под окнами седана Nissan Tiida, − рассказал новосибирец.
На фото видно, что крыша иномарки прогнулась. Также у нее выбито заднее стекло.
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