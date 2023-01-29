Один человек погиб, двое в больнице: под Новосибирском произошло страшное ДТП

В Ордынском районе произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по НСО
В воскресенье, 29 января, в Ордынском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
На 146 километре автодороги К-17Р «Новосибирск − Кочки – Павлодар» столкнулись две легковушки – «Хонда» и «Лада». Известно, что водитель иномарки не справился с управлением и вылетел на встречку. После этого он врезался в Lada Granta.
− В результате происшествия на месте погиб водитель автомобиля LADA, − сообщили в Госавтоинспекции.
Водитель и 21-летняя пассажирка «Хонды» получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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