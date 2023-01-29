Студентов НГУЭУ в Новосибирске переводят на дистант из-за вспышки кори

Студенты НГУЭУ временно перешли на дистанционку. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Студенты Новосибирского Государственного университета Экономики и Управления (НГУЭУ) временно перешли на дистанционку. А все из-за роста случаев заболеваемости корью в регионе.

− 30-31 января образовательный процесс в НГУЭУ будет осуществляться в дистанционном формате (с возможной пролонгацией), − сообщили на официальном сайте учебного заведения.

В ВУЗе отметили, что необходимо подтвердить диагноз среди студентов. В дальнейшем формат обучения будет зависеть от эпидобстановки.

Обучающимся нужно будет предъявить сертификат о вакцинации. Если его нет – сдать кровь на антитела.

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