В Новосибирске мужчина стащил из багажника чужого авто набор инструментов и компрессор

Новосибирец утащил набор инструментов и компрессор из багажника чужого авто. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирец утащил набор инструментов и компрессор из багажника чужого авто, но был пойман с поличным. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

В полицию обратился 28-летний житель Ленинского района. Он рассказал, что у дома по улице Ермака неизвестный попытался похитить его имущество.

Правоохранители выехали на место происшествия. Выяснилось, что потерпевший оставил свой автомобиль и куда-то отошел. Проходивший мимо мужчина открыл багажник и забрал оттуда чужие вещи, после чего попытался скрыться.

− Действия злоумышленника заметили граждане, находящиеся неподалеку, они остановили мужчину и удерживали до приезда полицейских, − рассказали в МВД.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Оказалось, что преступление совершил ранее не судимый житель Первомайского района 32 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». На период расследования сибиряк находится под подпиской о невыезде.

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