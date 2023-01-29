«Под снегом был вот такой сюрприз»: новосибирец едва не провалился в открытый люк

Люк спрятался среди снежных завалов. Фото: стоп-кадр из видео / АСТ-54

Житель Новосибирска чуть не провалился в открытый люк, спрятавшийся среди снежных завалов. Об этом мужчина рассказал в группе «АСТ-54».

Опасный участок находится на проезде Энергетиков недалеко от «Ленты». Сибиряк едва не попал в беду, когда выходил из своей машины.

− Открываю я дверь, наступаю. Здесь был снег, а под снегом – вот такой сюрприз, − сообщил мужчина.

Новосибирец отметил, что не упал в колодец только благодаря тому, что смог ухватиться руками за люк.

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