Полицейская «ГАЗель» врезалась в иномарку в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с участием полицейской машины. Фото: АСТ-54.

В субботу, 28 января, на перекрестке улиц Пархоменко и Новосибирской в Троллейном жилмассиве столкнулись минивэн Honda Odyssey и полицейская «ГАЗель». Об этом сообщил водитель иномарки в группе «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

При столкновении автомобилей никто не пострадал, уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по региону. Обстоятельства ДТП выяснят в ходе проверки.

– По факту ДТП с участием служебного транспорта проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, – пояснили в ведомстве.

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