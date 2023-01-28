В новосибирском ларьке продают яблоки из помойки за 100 рублей

Ребенок продает яблоки с помойки в новосибирском ларьке. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске на улице Никитина, 68 продают яблоки из помойки. Об этом рассказал случайно выяснивший данный факт очевидец в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетеля инцидента, он заметил ребенка, который вылез из мусорки, ушел, а потом снова полез в мусорный бак. Оказалось, что сотрудники супермаркета, который расположен рядом с овощным ларьком, выбрасывают туда просроченную продукцию.

– Как только они ушли – сразу подбежал мальчишка и полез в мусорку снова. Оказалось, он доставал просроченные яблоки и относил их в овощной ларёк напротив дома №68, – анонимно поделился свидетель инцидента.

Яблоки там продает взрослый мужчина – вероятно, отец мальчика. Цена таких «находок» – по 100 рублей за килограмм.

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