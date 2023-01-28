Умер Леонид Поляков – командир Бердской бригады спецназа

Умер командир Бердской бригады из Новосибирской области. Фото: Бердское отделении ветеранов войны в Афганистане.

Скончался командир Бердской бригады спецназа Леонид Поляков. Об этом сообщают в Бердском отделении ветеранов войны в Афганистане.

Генерал-майор Леонид Поляков был командиром 67-й отдельной бригады спецназа ГРУ с 1992 по 1999 годы. Он умер 26 января в возрасте 70 лет.

Как сообщают в отделении ветеранов, за первые годы своего командования Бердской бригадой Поляков наладил контакты с вертолетным полком и нашел спонсоров для обновления полигонной базы. Он сам 5 раз летал из Бердска в Чечню к своим бойцам, получил орден «За военные заслуги».

Он помогал раненым спецназовцам с работой и жильем, добивался наград, не оставлял и семьи погибших. За это комбриг получил прозвище «Батяня».

Последние годы жизни он провел в Подмосковье.

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