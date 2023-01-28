Огромный торт может проплыть по Оби на День города в Новосибирске

В Новосибирске на День города по Оби могут запустить огромный торт.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирске на 130-летие города могут запустить в плавание по Оби огромный торт. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова.
Как уточнила КП-Новосибирск Анна Терешкова, в департаменте культуры пока не обсуждали, из чего сделают торт и каких он будет размеров.
– Это пока наша задумка, как альтернатива фестивалю фейерверков, – рассказала КП-Новосибирск вице-мэр.
Кроме салютов, в последние выходные июня в Новосибирске планируют вновь открыть улицу Ленина для пешеходов, провести всероссийский фестиваль цветов и, вероятно, фестиваль духовых оркестров.
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