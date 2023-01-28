Работники в Новосибирской области ждут повышения зарплат в 2023 году

В Новосибирской области повысились зарплатные ожидания у работников производств. Фото: Иван Макеев

У работников заводов в Новосибирской области повысились зарплатные ожидания. Об этом сообщают аналитики сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

Больше всего на повышение зарплаты рассчитывают операторы производственных линий – они хотят получать на 40 % больше, чем в прошлом году. Токари, фрезеровщики и разнорабочие мечтают о повышении зарплат на 20 %.

По мнению опрошенных, такие ожидания появились из-за оттока кадров с производств – некоторых работников мобилизовали, кто-то ушел добровольцем, а линии придется перезапустить после ухода иностранных компаний.

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