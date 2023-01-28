В Новосибирской области в 2022 году построили более 2,2 миллионов квадратных метров жилья

В 2022 году объем ввода жилья вырос на 11,9% — до 2, 2 миллионов квадратов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области в 2022 году объем ввода жилья вырос на 11,9% — до 2, 2 миллионов квадратов. Об этом сообщили в областном правительстве. А в 2023 году в регионе планируется сдать не менее 2 миллионов квадратных метров.

— Мы готовы к выполнению таких показателей. Созданный задел позволяет обеспечить исполнение намеченных планов, — отметил министр строительства региона Алексей Колмаков.

Какой-то объем построенных квадратных метров пришелся на завершение долгостроев. В 2022 году было сдано 14 долгостроев, 3631 семья получила ключи от квартир. На 32 объектах ведут работу с Фондом развития территорий.

В настоящее время продолжают отстраивать восемь домов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер