В Новосибирске началась чистовая отделка в трех концессионных поликлиниках

Готовность всех трех поликлиник - 60%. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске рабочие начали чистовую отделку поликлиник №2, 7 и 27, которые строятся по концессии. Общая готовность зданий — 60%. Об этом сообщили в ГК «ВИС».

— На улице Пролетарской в поликлинике №7 идут чистовые работы на всех четырех этажах. В здании сделаны окна, в том числе и противопожарные витражи, наполовину смонтировано электрооборудование и освещение, а также система отопления и вентиляции. Продолжается работы и снаружи больницы. Конструктив и изоляция фасада выполнены более чем на 70%, — рассказали в ГК «ВИС».

В поликлинике №2 на улице Татьяны Снежиной параллельно идет черновая и чистовая отделки. Последняя — только на первых этажах. Строители прокладывают кабельную сеть, а также монтируют силовое электрооборудование. Конструктив и изоляция фасада выполнены на 40%.

Похожие работы идут в поликлинике №27 в Заельцовском районе. Рабочие начали чистовую отделку нижних этажей. Кровля выполнена на 72%, на 30% — устройство конструктива и изоляции фасада.

— На оставшихся четырёх поликлиниках продолжаются работы нулевого и основного строительного цикла. На всех площадках к сегодняшнему дню значительно увеличено количество задействованного персонала, — добавили в компании.

Напомним, что депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили правительству отказаться от строительства оставшихся четырех «концессионных» поликлиник. Обосновали они заявление тем, что сроки строительства постоянно смещаются, а работа только дорожает. По мнению депутатов, без концессии строительство обошлось бы дешевле.

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