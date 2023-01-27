Мошеннику за махинации с землей грозит реальный срок и штраф. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске до суда дошло дело о мошенничестве с дачными участками на 81 миллион рублей. Обвиняют в махинациях с землей 43-летнего мужчину. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф.

— С 2012 по 2014 год обвиняемый вместе с соучастником направили в мэрию Новосибирска сфальсифицированные документы о предоставлении в собственность земельных участков. На их основании было принято решение о передачи земли в собственность для садоводства, — сообщили в региональной прокуратуре.

После регистрации участков в Росреестре, мошенники распорядились землей по своему усмотрению. Материальный ущерб следствие оценило в сумму более 81 миллиона рублей. Дело направлено в суд.

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