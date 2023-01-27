Новосибирские аграрии продолжат наращивать объемы производства в 2023 году

В 2022 году агропромышленный комплекс показал очень достойные результаты. Фото: правительство НСО

Аграрии Новосибирской области заявили о готовности и дальше наращивать объемы производства. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

На птицефабрике «Ново-Барышевская» состоялось заседание с участием коллегии министерства сельского хозяйства НСО и губернатора Андрея Травникова. Глава Новосибирской области отметил, что в 2022 году агропромышленный комплекс показал очень достойные результаты.

Губернатор наградил отличившихся работников отрасли.

− Мы научились реагировать на рыночные изменения, многое сделано в части наращивания мощностей хранения, переработки, наработан опыт экспортной торговли, построения новых логистических схем, − подчеркнул Андрей Травников.

Глава НСО добавил, что в сложные времена помощь аграриям оказали работники кластера аграрного машиностроения. Они поставляли необходимые изделия и технику, благодаря чему производство не стояло на месте.

Стоит отметить, что в 2022 году аграрии собрали 3,4 миллиона тонн зерна. Это стало рекордом для региона.

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