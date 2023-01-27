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НовостиОбщество27 января 2023 6:26

37-летнего новосибирца нашли мёртвым в квартире на улице Фадеева

Тревогу забили соседи
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
37-летнего новосибирца нашли мёртвым в квартире на улице Фадеева.

37-летнего новосибирца нашли мёртвым в квартире на улице Фадеева.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске в доме на Фадеева на звонки и стуки жильцов не отвечал мужчина. Он не открывал дверь, поэтому взволнованные соседи вызвали спасателей.

– Вызов на улицу Фадеева поступил в 21:37. Спасатели, прибывшие на место, обеспечили доступ в помещение. За закрытой дверью обнаружили мужчину 1985 года рождения без признаков жизни, – уточнили в МАСС.

Тело новосибирца передали полиции. Что стало причиной смерти, установит судмедэкспертиза.

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