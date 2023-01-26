Новосибирцы пожаловались на мужчину, онанировавшего у школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске у школы №203 люди заметили странного мужчину. По словам очевидцев, он наблюдал за детьми, держа при этом руки в штанах.

Местные заподозрили сибиряка в онанизме и разослали информацию по родительским чатам. По их словам, его периодически видно около школы №203. Также мужчину видели на Родниках.

Фото разослали по родительским чатам. Фото: "Калининский район"

Напомним, что в Заельцовском районе поймали мужчину, которого 14-летняя школьница обвинила в домогательствах. История произошла еще 11 января 2022 года. Школьница пожаловалась родителям, что в лифте незнакомый мужчина оголился перед ней и показал свое достоинство. Родители девочки обратились в полицию и вскоре мужчину задержали.

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