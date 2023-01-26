В Новосибирске тягач устроил ДТП, развернувшись через двойную сплошную

Пробка, образовавшаяся из-за аварии, понемногу уменьшается. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске на улице Большевистской тягач устроил ДТП, когда пытался развернуться через двойную сплошную. Произошла авария вечером в четверг, 26 января. Теперь на этом участке дороги сильно осложнено движение в сторону Бугринского моста.

— Водитель тягач Scania решил развернуться через двойную сплошную и не вписался в границы дороги. В него врезался Toyota Allion и задел встречный тягач Volvo, — сообщили подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По сообщению очевидцев, виновников ДТП немного растащили в стороны, чтобы открыть проезд для транспорта. Сейчас пробка постепенно уменьшается, но движение все еще затруднено.

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