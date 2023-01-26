В Новосибирске пустуют пять закрытых торговых центров. Фото: Яна ЛИСИНА

В Новосибирске пустуют пять закрытых торговых центров. Какие-то из них закрылись, проработав совсем чуть-чуть, а какие-то и вовсе не успели распахнуть свои двери для посетителей.

Например, в торговом центре «Гранд-Сити», построенном на территории завода имени Кузьмина в Ленинском районе, должны были разместиться гипермаркет, магазин бытовой техники и мебельные магазины. ТЦ закрылся в 2008 году, проработав пару месяцев.

Схожая история приключилась с гипермаркетом «Декатлон» на улице Фабричной. Спортивный магазин проработал несколько месяцев, прежде чем французская сеть покинула российский рынок.

В долгострой превратился комплекс на площади Маркса. Пять этажей там планировали разместить под ТЦ, а остальные 16 — под офисные помещения.

Не начало работать и здание с аркой на улице Покрышкина — его планировалось отдать под книжный магазин и кафе. Но он также до сих пор стоит бесхозным.

Десятилетний юбилей может отметить долгострой на улице Танковой — ТРЦ «Европейский». Стройку заморозили и незаконченное здание оказалось никому не нужно.

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