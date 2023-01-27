Кошки из закрывающегося приюта ищут дом. Фото: предоставлено Ларисой

В Новосибирске 15 кошек могут остаться на улице из-за закрытия приюта. Его хозяйка умерла от онкологии.

- Ольга заболела год назад. У нее было около 50 кошек, и мы, когда узнали о ее болезни, перестали брать питомцев. Сделали упор на то, чтобы их раздать. Ольга умерла, и нам осталось сейчас пристроить еще 15 кошек, - рассказала КП-Новосибирск Лариса, волонтер приюта.

У волонтеров сейчас живут кошки с разными судьбами. К примеру, бело-серую, по кличке Паша, нашли замученной на улице.

- Эта кошечка пострадала от рук детей. Они пинали ее, как футбольный мяч, сломали кошке лапку. Паша прооперирована и ищет себе дом, - говорит волонтер.

Есть в приюте кот с тройным именем - Мартин-Сократ-Архимед. Животному с обмороженными ушами уже находили дом, но его хозяйка умерла. Мальчик вернулся в приют.

- Мы надеемся, что скоро все кошечки и коты обретут дом, - надеется Лариса.

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