Оперативники пришли с обысками в управление МВД по Новосибирску

Обыски прошли в новосибирском управлении МВД. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обыски прошли в новосибирском управлении МВД. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Предположительно, обыски связаны с делом экс-следователя полиции. Ему вменяют хищение чужого имущества (часть четвертая статьи 160 УК РФ).

КП-Новосибирск попыталась взять комментарий в ГУ МВД России по Новосибирской области и в ФСБ. Однако там заявили, что не располагают информацией.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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