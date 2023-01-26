Оперативники пришли с обысками в управление МВД по Новосибирску

Обыски прошли в новосибирском управлении МВД.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обыски прошли в новосибирском управлении МВД. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Предположительно, обыски связаны с делом экс-следователя полиции. Ему вменяют хищение чужого имущества (часть четвертая статьи 160 УК РФ).
КП-Новосибирск попыталась взять комментарий в ГУ МВД России по Новосибирской области и в ФСБ. Однако там заявили, что не располагают информацией.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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