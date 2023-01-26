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НовостиПроисшествия26 января 2023 9:02

Оперативники пришли с обысками в управление МВД по Новосибирску

Предположительно, это связано с делом экс-следователя полиции
Анастасия ХРОМЫХ
Обыски прошли в новосибирском управлении МВД.

Обыски прошли в новосибирском управлении МВД.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обыски прошли в новосибирском управлении МВД. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Предположительно, обыски связаны с делом экс-следователя полиции. Ему вменяют хищение чужого имущества (часть четвертая статьи 160 УК РФ).

КП-Новосибирск попыталась взять комментарий в ГУ МВД России по Новосибирской области и в ФСБ. Однако там заявили, что не располагают информацией.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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