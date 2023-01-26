Новосибирские ученые выяснили, как наночастицы, вызывающие болезнь Паркинсона, попадают в мозг из воздуха

В Новосибирске ученые исследовали пути перемещения наночастиц из носа в разные отделы мозга. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирские ученые провели глобальное исследование маршрутов наночастиц по человеческому организму, которое заняло несколько лет. Результаты проекта помогут как предотвратить попадание вредных частиц в мозг, так и улучшить доставку лекарств точно по назначению.

– Наноразмерные объекты (наночастицы или НЧ) могут оказывать значительное влияние на состояние здоровья человека. Вероятность развития нейродегенеративных патологий (болезни Альцгеймера, Паркинсона и др.) существенно возрастает у людей, проживающих на расстоянии менее 50 метров от транспортных магистралей из-за наличия в воздухе таких НЧ с продуктами выбросов двигателей, – рассказали в пресс-службе Института цитологии и генетики СО РАН.

При этом до сих пор вопрос перемещения наночастиц из носа в отделы мозга был малоизучен. Новосибирские ученые взялись за эту работу в Центре генетических ресурсов лабораторных животных ИЦиГ СО РАН. Результаты опубликовали в гонконгском научном журнале о наноисследованиях.

– Мы подробно описали путь, который наночастицы проходят в организме, показали отделы головного мозга, в которых они оседают, и обнаружили факторы, которые существенно влияют на протекание этого процесса. Образно говоря, мы составили «атлас» этого «траффика» и нашли инструменты, с помощью которых им можно управлять, – отмечает руководитель Центра генетических ресурсов, доктор биологических наук, профессор Михаил Мошкин.

К примеру, исследователи доказали, что разные запахи влияют на «путешествие» частиц. В зависимости от аромата частицы лекарственных препаратов можно будет направить конкретно в те или иные отделы мозга.

Также в процессе исследования было обнаружено, что наночастицы пересекают нервные импульсы внутри мозга. Используя эту информацию, ученые смогут создавать барьеры на пути некоторых вредных частиц – например, вирусов.

Более того, старение тоже влияет на пути передвижения частиц по отделам мозга. Это позволит использовать новые методы для ранней диагностики болезней Альцгеймера и Паркинсона, что сегодня является почти невозможным.

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