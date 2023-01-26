Два новосибирца ответят в суде за попытку сбыта наркотиков

Двое новосибирцев предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое новосибирцев предстанут перед судом за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В отношении парней 27 и 23 лет возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 30, частью пятой статьи 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

По данным следователей, в марте 2022 года жители Новосибирска с помощью полученных через интернет GPS-координат приобрели синтетический наркотик в Искитимском районе. Действовали они по указанию неустановленного лица.

Запрещенные вещества злоумышленники планировали сбывать. Однако их задержали на месте преступления.

− Кроме того, в их жилище изъято приготовленное к дальнейшему сбыту синтетическое наркотическое средство массой более 500 граммов, − отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направят в Искитимский районный суд для рассмотрения по существу.

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