Под Новосибирском вынесли приговор экс-главе Линево Якову Ландайсу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Искитимском районном суде под Новосибирском огласили приговор экс-главе Линево Якову Ландайсу. Чиновнику, занимавшему пост руководителя больше 10 лет, вменяли превышение должностных полномочий.

– Суд установил, что Ландайс ввел в эксплуатацию объект капитального строительств без экспертизы и соответствующих разрешений и регламентов на ввод. Кроме того, экс-глава подписал документы на получение денег со счета администрации поселка Линёво на 5,2 млн. рублей и 3,7 млн. рублей. Миллионы предназначались компании за выполненные работы по ранее заключенному муниципальному контракту, – пишет Infopro54.

Суд вынес Ландайсу приговор. Ему назначили 3 года лишения свободы условно. Испытательный срок при этом составит 4 года.

Известно, что с экс-главы Линево в пользу администрации поселка взыскали почти 9 млн рублей.

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