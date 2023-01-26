Аудитор КСП Валерий Алехин, занимавший пост 24 года, покинул должность в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в четверг, 26 января, должность аудитора КСП покинул Валерий Алехин. Пост он занимал с 1999 года. Решение об этом озвучили на сессии Заксобрания НСО.

По словам председателя КСП Елены Гончаровой, за 24 года, пока Алехин руководил КСП, провели свыше 100 экспертных мероприятий. На новый срок он не пошел. Решил сложить полномочия.

Известно, что новым аудитором стал Василий Круковский. Ранее он возглавлял управление техконтроля Министерства ЖКХ области. А также занимал посты замглавы мэра Оби по ЖКХ и замглавы Коченевского района по ЖКХ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber